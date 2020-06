Tausende demonstrierten am Wochenende in Berlin gegen rassistische Ungleichbehandlung und Gewalt. Dabei ignorierten viele allerdings auch die Corona-Eindämmungsverordnung. Die Berliner Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek fordert nun ein Corona-Konzept für Demos.

Nach der Großdemonstration am Wochenende auf dem Berliner Alexanderplatz hat Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek von der Polizei eine andere Einsatztaktik verlangt. Zugleich forderte Kapek gegenüber dem rbb, Vorwürfe möglicher Polizeigewalt und rassistischer Übergriffe durch Beamte aufzuklären. "Ich habe Videobilder gesehen, die nahelegen, dass dort in einigen Fällen unverhältnismäßige Gewalt angewandt wurde", sagte der innenpolitische Sprecher der Linken, Niklas Schrader.

Kritik an mangelhaftem Infektionsschutz bei Demos in Berlin

Mehr als 15.000 Menschen hatten dicht gedrängt gegen Rassismus protestiert. Auch Grünen-Fraktionschefin Kapek war am Samstag auf dem Alexanderplatz. Sie kritisierte, die Polizei habe noch keine Antwort auf den Umgang mit Demos in Corona-Zeiten gefunden. Kundgebungen erst zu genehmigen und dann überrascht von den Menschenmassen zu sein, sei kein Konzept, so Kapek. Von Innensenator Andreas Geisel (SPD) verlangte Kapek Aufklärung wegen der Vorwürfe möglicher rassistischer Übergriffe von Polizisten.