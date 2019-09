Der AfD stehen laut Wahlergebnis 23 Sitze im Landtag zu. 15 Abgeordnete kommen per Direktmandat ins Parlament, acht weitere über die Landesliste - darunter der Vorsitzende Andreas Kalbitz, der das Mandat in seinem Wahlkreis nicht für sich entscheiden konnte . Es wird ein Umbruch: Nur vier der 23 Parlamentarier haben der AfD-Fraktion bereits in der vergangenen Legislaturperiode angehört.