Das Schöne am Fußball? Auch wenn man keine Ahnung hat, kann man eine Meinung haben. Schließlich repräsentiert dieser Sport die Gesellschaft an sich. Wenn Fußballer also zu Inflationszeiten ohne Job dastehen, ist Information alles, findet Oliver Noffke.

Es fällt schwer, vom Zerwürfnis zwischen dem spanischen Fußballprofi Isco und dem 1. FC Union Berlin nicht ergriffen zu sein. So wird es sicher vielen Arbeitnehmer:innen gehen. Im letzten Moment vor der Vertragsunterzeichnung eskaliert die Lage. Die Gehaltsvorstellungen liegen zu weit voneinander entfernt. Die Aussicht auf eine glorreiche Zukunft gemeinsam verkehrt sich in eine Entfremdung ohne Wiederkehr. Horror.

In Zeiten von hoher Inflation und düsteren Wirtschaftsprognosen schaut man ja mit erhöhter Wachsamkeit, was in anderen Branchen so vor sich geht. Im Fall von Isco und Union schweigen die Vertragsparteien zu den Abbruchgründen. Spekulationen verbieten sich natürlich. Auch wenn auffällt, dass die Verhandlungen just gescheitert sind, als es Neuigkeiten zum Soli gab.

Können zumindest andere Branchen oder Tarifparteien etwas von diesem Desaster lernen? Wenn schon im Profifußball - wo auch Anstand, Sauberkeit und Fairness im Finanzwesen einen Platz haben - Arbeitnehmer und Arbeitgeber so unversöhnlich verhandeln, was steht uns dann in anderen Berufsfeldern bevor?

Wer in der Sache David und wer Goliath ist, bleibt allerdings offen. Man kennt ja die Gründe nicht. (Wie hoch ist eigentlich der Spitzensteuersatz in Spanien? Also, jetzt, wenn man spekulieren wollte...)