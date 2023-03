Der BFC Dynamo hat das Pokal-Viertelfinale gegen Altglienicke gewonnen. Durch einen Strafstoß in der Nachspielzeit besiegte das Team aus Hohenschönhausen die VSG mit 1:0. Damit wahrt der BFC die Möglichkeit auf den Einzug in den DFB-Pokal 2023/24.

Es herrschte Volksfest-Stimmung auf dem Werderaner Arno-Franz-Sportplatz direkt an der Havel. Knapp 1.500 Zuschauer waren gekommen, um das ungleiche Duell zwischen dem Sechstligisten und Regionalligist Energie Cottbus zu verfolgen. Die Gäste aus der Lausitz gingen als klarer Favorit ins Spiel, was Trainer Claus-Dieter Wollitz die Möglichkeit gab, in der Startelf im Vergleich zur Liga ordentlich zu rotieren. So schickte er zum Beispiel Ali Wissam Abu-Alfa, Tim Heike und Jan Rafael Shcherbakovski von Beginn an auf den Platz. Außerdem bekam Torwart Alexander Sebald seine Chance zwischen den Pfosten.

Trotz der Außenseiter-Rolle gelang es den Gastgeber, zu Beginn mitzuhalten. Sie machten die Räume eng und ließen in der ersten Viertelstunde kaum gefährliche Toraktionen der Lausitzer zu. Die erste große Chance gehört dann auch dem Werderaner FC, der Abschluss von Alexander Kratz am Ende eines Konters war allerdings zu ungenau und flog Energie-Keeper Sebald direkt in die Arme (13.).