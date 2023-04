Der SV Babelsberg hat dem BFC Dynamo mit einem späten Ausgleichstreffer einen Strich durch die Rechnung gemacht, am 27. Spieltag der Fußball-Regionalliga Nordost näher an den Aufstiegsplatz heranzukommen. Der BFC führte lange Zeit verdient durch den Treffer von Andreas Pollasch in der 33. Minute, musste aber in der 97. Minute den bitteren Ausgleich von Babelsbergs Jake-Robert Wilton hinnehmen.

Mit dem 1:1 Unentschieden knacken die Gastgeber die 40-Punkte-Marke, während der BFC mit 44 Punkten auf Rang fünf verweilt.