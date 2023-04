Für zwei Berliner Regionalligisten gab es am Freitagabend gegen Leipziger Kontrahenten nichts zu holen: Der SV Lichtenberg verlor beim 1. FC Lokomotive Leipzig mit 1:4, während Tennis Borussia parallel zu Hause mit 0:2 gegen die BSG Chemie Leipzig unterlag.

Tobias Dombrova brachte Lok Leipzig nach einer guten Viertelstunde in Führung (16.). Lichtenberg glich zwar im zweiten Durchgang zunächst durch ein Tor von Sebastian Reiniger aus (59.), kassierte in der Schlussphase allerdings einen Hattrick. So stellte Djamal Ziane im Alleingang auf 4:1 und sorgte für den Endstand (74., 78., 90. +3). Die Lichtenberger, trainiert von Rudy Raab, verharren mit 21 Punkten auf dem 16. Platz der Regionalliga Nordost und müssen somit weiterhin um den Klassenerhalt bangen.



TeBe bleibt das Schlusslicht

In der Begegnung zwischen Tennis Borussia und der BSG Chemie erzielten Lucas Surek (8.) und Timo Mauer (32.) im ersten Spielabschnitt die Tore für die BSG Chemie und sorgten auf diese Weise für eine frühe Vorentscheidung. Die Sachsen dominierten das Spiel und hätten nach dem Seitenwechsel auch noch den ein oder anderen Treffer mehr erzielen können.

Für TeBe und Trainer Christopher Brauer war es bereits die vierte Niederlage in Folge. Mit zwölf Punkten nach 29 Spieltagen belegt Tennis Borussia nach wie vor den letzten Tabellenplatz der Regionalliga Nordost und schwebt somit weiterhin in akuter Abstiegsgefahr.