Fußball-Bundesliga - Doppelpack von Robin Gosens bei Unions Sieg in Darmstadt

Sa 26.08.23 | 17:26 Uhr

imago images/Jan Huebner Audio: rbb24 Inforadio | 26.08.2023 | Dirk Schmitt | Bild: imago images/Jan Huebner

Auch im zweiten Spiel der neuen Bundesliga-Saison hat der 1. FC Union sich erneut in Topform präsentiert. Beim 4:1-Sieg in Darmstadt setzte sich der Klub in Unterzahl durch und feierte einen Doppelpack von Robin Gosens bei seinem Startelfdebüt.

Union erzielte drei Tore in Unterzahl

Doppelpack von Neuzugang Robin Gosens bei seinem Startelfdebüt

Darmstadt verzeichnete mit 74 Prozent deutlich mehr Ballbesitz

Der Treffer zum 4:1 von Danilho Doekhi war das 200. Bundesliga-Tor in der Geschichte des 1. FC Union

Am 2. Spieltag der Fußball Bundesliga hat der 1. FC Union seinen nächsten Sieg geholt. Nach dem Auftakterfolg gegen Mainz gewannen die Köpenicker nun auch beim Aufsteiger SV Darmstadt 98 mit 4:1 (3:1). Dabei war vor allem bei Neuzugang Robin Gosens die Freude riesig. Er erzielte bei seinem Startelf-Debüt für die Eisernen direkt zwei Tore (4. und 34.). Außerdem trafen Kevin Behrens (39.) und Danilho Doekhi (65.) für die Berliner.

Perfekter Start für Union und Robin Gosens

In Darmstadt ließ Trainer Urs Fischer Neuzugang Robin Gosens auf linken Außenposition zu seinem Bundesliga-Startelfdebüt kommen. Und das zahlte der Nationalspieler direkt zurück: In der 4. Minute kämpfte er sich in der Mitte durch und schoss den Ball dann flach und präzise ins linke Toreck. Darmstadts Keeper Marcel Schuhen streckte sich noch, hatte aber keine Chance ranzukommen. Ein Traumstart für den 1. FC Union und seinen neuen Starspieler. Danach entwickelte sich das gewohnte Berliner Spiel. Hinten verteidigten sie sicher und machten die Räume eng, um dann selbst immer wieder mit schnellen Umschaltmomenten für Gefahr zu sorgen. In der 21. Minute gab es dann allerdings einen Rückschlag zu verkraften. Der bereits in der Anfangsphase mit Gelb verwarnte Brenden Aaronson kam im Zweikampf gegen Darmstadts Fabian Nürnberger auf Höhe der Mittellinie etwas zu spät und mit unnötigem Risiko und sah von Schiedsrichter Patrick Ittrich zurecht Gelb-Rot. Und noch bevor Union-Trainer Fischer taktisch reagieren und Sheraldo Becker für Stürmer David Datro Fofana einwechseln konnte, nutzten die Gastgeber die Überzahl aus und kamen zum Ausgleich. SV-Stürmer Luca Pfeiffer verlängerte einen Pass in die Spitze mit der Hacke und der Ball landete noch leicht abgefälscht vom Berliner Verteidiger Robin Knoche direkt im Lauf von Darmstadts Marvin Mehlem. Der blieb vor Torwart Frederick Rönnow cool und schob die Kugel am Schlussmann vorbei ins Tor (24.).

Zwei Standards bringen Union wieder in Führung

Die Freude bei den Heim-Fans im Merck-Stadion am Böllenfalltor hielt jedoch nicht lange an. Denn erneut war es Robin Gosens, der für die Köpenicker Führung sorgte. Josip Juranovic brachte einen Freistoß von der rechten Seite in den Strafraum, wo der Neuzugang viel zu frei gelassen wurde und aus gut acht Metern ins Tor köpfte (34.). Und nur wenig später erhöhten die Gäste dann sogar – wieder nach einer Standardsituation und wieder per Kopf. Diese Mal allerdings mit der Hilfe des Darmstädter Verteidigers Matej Maglica, dessen Klärungsversuch nach einer Ecke völlig verunglückte und direkt bei Union-Stürmer Kevin Behrens landete, der aus nächster Nähe nur noch einköpfen musste (39.). Es war bereits sein viertes Saisontor.

Kapitän sorgt für den Schlusspunkt

Nach der Pause wurde die Partie etwas ereignisarmer. Nur vereinzelt kamen beide Mannschaften zu Chancen, in der 46. Minute köpfte Unions Diogo Leite an den Pfosten, in der 61. Minute verhinderte Keeper Rönnow mit einer Glanzparade den Anschlusstreffer der Gastgeber. Bitter war jedoch die Verletzung des eingewechselten Beckers, der mit Schmerzen im linken Oberschenkel zu Boden ging und den Platz wieder verlassen musste. Für ihn kam Kevin Volland ins Spiel. Wenig später war es dann wieder eine Ecke, die zum 4:1 für die Gäste aus der Hauptstadt führte. Juranovic fand mit seiner Hereingabe Kapitän Danilho Doekhi, der entschlossen ins linke Eck köpfte (65.), dabei allerdings mit dem Darmstädter Verteidiger Clemens Riedel zusammenstieß und erst einmal liegen blieb. Doekhi konnte nach kurzer Behandlung jedoch weiterspielen und in der Defensive dazu beitragen, dass die Köpenicker die deutliche Führung souverän über die Zeit brachten und im zweiten Saisonspiel den zweiten Sieg feiern konnten.

Die Reaktionen auf das Spiel

Robin Gosens (1. FC Union Berlin): "Für mich persönlich war es sehr nah dran an einem perfekten Nachmittag. Zum ersten Mal Starter in der Bundesliga und dann noch zwei Tore. Das ist mir in meiner Karriere glaube ich auch noch nie passiert. Es war der erste Doppelpack. Dann haben wir 4:1 in Unterzahl gewonnen. Viel mehr geht nicht." Robin Knoche (1. FC Union Berlin): "Wir trainieren und sprechen viel über Standards. Jeder weiß, dass das ein ganzes Spiel entscheiden kann. Heute war es mehr als eine Standardsituation, die uns geholfen hat. Von daher ist das nicht unwichtig zu trainieren." Marvin Mehlem (SV Darmstadt 98): "Wir spielen 70 Minuten in Überzahl und bekommen dann drei Standard-Gegentore. Es ist schwer, dafür die richtigen Worte zu finden. Wir haben die ganze Woche über Standards trainiert, weil wir wissen, dass wir anfällig sind. Aber dann drei Stück zu bekommen ist schon bitter und daraus müssen wir lernen."

Sendung: rbb24 Inforadio, 26.08.2023, 15:30 Uhr