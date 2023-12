Die Junioren des 1. FC Union Berlin haben sich mit einer Niederlage aus der Uefa Youth League verabschiedet. Am letzten Spieltag der Vorrundengruppe C verloren die Nachwuchskicker der Köpenicker gegen die U19 von Real Madrid mit 0:2 (0:1). Vor der für ein Jugendspiel bemerkenswerten Kulisse von 20.744 Zuschauern im fast ausverkauften Stadion An der Alten Försterei erzielte Gästestürmer Iker Bravo in der 4. und 61. Minute die Treffer für die Gäste.