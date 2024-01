Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben eindrucksvoll ihre Chance gewahrt, sich in der Champions League erstmals in der Vereinsgeschichte für das Viertelfinale zu qualifizieren. Gegen Polens Meisterschaftsdritten Grot Budowlani Lodz gewannen die Brandenburgerinnen am Mittwochabend in der heimischen MBS-Arena mit 3:1 (20:25, 25:16, 26:24, 25:18).

In der Tabelle ihrer Vierergruppe zogen sie damit an den Polinnen vorbei auf Platz zwei. Mit drei Siegen und acht Punkten auf dem Konto hat das Team von Trainer Riccardo Boieri die Tür zum Weiterkommen in der Königsklasse ganz weit aufgestoßen. Im letzten Vorrundenspiel treffen die Potsdamerinnen am kommenden Dienstag auf den bislang noch sieglosen slowenischen Meister Calcit Kamnik.