Delows langfristige Bindung an seinen Heimatklub fällt in eine Spielzeit, in der es für Alba Berlin ansonsten holprig läuft. In der Euroleague steht die Mannschaft von Israel Gonzalez auf dem letzten Platz, in der Bundesliga tut sich Alba Berlin immer wieder schwer, liegt aber als Drittplatzierter auf Kurs.

"Schon als Kind war ich bei Alba-Spielen in der Mercedes-Benz Arena und habe davon geträumt, einmal selbst auf dem Spielfeld zu stehen. Dass ich das heute machen darf, ist schön - dass ich das jetzt noch ein paar Jahre länger tun kann, ist umso besser", sagte der Flügelspieler laut Klub-Seite.

Im Sommer 2021 hatte Delow seinen ersten Profivertrag bei den Albatrossen unterschrieben und feierte mit diesen in der Folge drei Meisterschaften und zwei Pokalsiege. Sein Debüt im Nationalteam hatte Delow Ende Februar in der EM-Qualifikation gegeben.