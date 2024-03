Schon am Samstag hatten sich Titelverteidiger TuS Makkabi und Viktoria Berlin in die Vorschlussrunde geschossen. Oberligist TuS Makkabi gewann im ersten Viertelfinalspiel beim klassenhöheren Regionalligisten Berliner AK mit 3:0 (0:0). Viktoria Berlin, Titelträger von 2022, bezwang den Landesligisten Meteor 06 sicher mit 4:0 (1:0).

Die Runde der letzten vier Mannschaften wird am 1. Mai ausgetragen. Das Endspiel findet am Finaltag der Amateure am 25. Mai im Hans-Zoschke-Stadion in Lichtenberg statt.