Der BFC Dynamo bleibt nach einem knappen Sieg im Rennen um den Aufstieg in die 3. Liga. Der Fußball-Regionalligist drehte am Samstagnachmittag in der Schlussphase einen 0:2-Rückstand gegen die VSG Altglienicke und gewann letztlich mit 3:2. Nach der 1:3-Niederlage gegen den Chemnitzer FC in der Vorwoche waren es wichtige drei Punkte für das Team von Dirk Kunert, das nun vorübergehend auf den zweiten Rang vorgerückt ist.

Im Sportforum Hohenschönhausen gingen die Gäste in der Anfangsphase in Führung durch einen Treffer von Philip Türpitz (7. Minute). In der Folge blieb die Mannschaft aus Treptow am Drücker, während die Hausherren in der ersten halben Stunde ideenlos agierten. Mittelstürmer Anthony Roczen konnte zum überraschenden, aber verdienten 2:0 für die Gäste erhöhen (32.).