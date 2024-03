Hertha-Frauen verlieren überraschend in Dresden

In der Regionalliga Nordost haben die Frauen von Hertha BSC eine überraschende Niederlage kassiert. Die Berlinerinnen unterlagen am Samstag beim Tabellenvorletzten 1. FFC Fortuna Dresden mit 1:2 (1:1) und verloren somit den Anschluss an Platz drei.