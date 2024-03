Konstanz in der Vereinsführung

Thomas Herrich bleibt auch in den kommenden Jahren Geschäftsführer von Hertha BSC. Am Montag gab der Klub die Vertragsverlängerung mit Herrich bekannt, der sein Amt bei der Hertha seit Sommer 2022 innehat.

Hertha BSC hat in seiner Führungsetage für die kommenden Jahre eine wichtige Weiche gestellt und den Vertrag mit Geschäftsführer Thomas Herrich verlängert. Das gab der Berliner Zweitligist am Montagnachmittag bekannt. Herrich, der bereits seit vielen Jahren Mitglied der Hertha-Geschäftsleitung ist und 2022 zum Geschäftsführer befördert wurde, soll Herthas "Berliner Weg" in den kommenden Jahren prägen.