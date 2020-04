Wagner will die Corona-Zwangspause außerdem nutzen, um seinen Abschluss an der Uni zu machen. "Ich habe mich sogar wieder an der Uni angemeldet",sagte der 22-Jährige. "Das ist natürlich nur der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre dann, es tatsächlich zu machen."

Auch in der NBA, wo Wagner bei den Washinton Wizards spielt, ist der Spielbetrieb wie auch in der Basketball-Bundesliga unterbrochen. "Jetzt war irgendwie der perfekte Zeitpunkt, um mich einzuschreiben. Ich habe auch ein ganz gutes Bild darüber, was ich machen muss, um den Abschluss zu bekommen. Ich bin ja ein Jahr früher gegangen", so der Berliner.

Wagner hatte drei Jahre lang an der University of Michigan studiert und für deren Basketball-Team gespielt, ehe er 2018 von den Los Angeles Lakers gedraftet wurde und im Anschluss seine erste Saison in der amerikanischen Profiliga erlebte. Vor dem Sprung nach Amerika spielte Wagner auch ein Jahr im Bundesliga-Team von Alba Berlin.