Frank Berlin Donnerstag, 22.10.2020 | 15:45 Uhr

Da läuft dich etwas völlig daneben - der DFB bestätigt heute 50 Zuschauer für das Länderspiel gegen England in Wiesbaden und Hertha spielt in Leipzig vor 999 Zuschauern.



Warum in aller Welt will man 4.500 Menschen ins Union Stadion lassen?

Ist die Ansteckungsgefahr nicht schon dramatisch genug?