Ballett am Staatstheater Cottbus wird deutlich vergrößert

Das Ballett des Staatstheaters Cottbus findet zu alter Stärke zurück. Das Ensemble werde zur Spielzeit 2023/2024 fast verdoppelt, teilte das Theater am Dienstag mit. Vier neue Stellen sollen geschaffen werden, außerdem zwei Nachwuchspositionen. Damit kann die Ballett-Kompanie künftig eigene Produktionen größtenteils wieder ohne Gäste bestreiten.

Cottbuser Staatstheater will Publikum mit leichten Stoffen und Klassikern begeistern

Bisher bestand die Kompanie nach Angaben des Hauses aus acht Tänzerinnen und Tänzern beziehungsweise seit 2022 aus sieben Tänzerinnen und Tänzern sowie einer choreografischen Assistentin. "Die Vergrößerung des Ensembles hat sich die Kompanie mit ihren Leistungen erarbeitet und mit ihrem herausragenden Einsatz verdient", wird der Intendant des Staatstheater Cottbus, Stephan Märki, in der Mitteilung des Theaters zitiert. "Mit diesen zusätzlichen sechs Stellen [...] wird die einzige staatlich geförderte Tanzsparte in Brandenburg entscheidend gefestigt und gestärkt", so Märki.

Laut dem Staatstheater gibt es durch die Ensemble-Vergrößerung mehr Möglichkeiten, "sowohl größere Produktionen zu realisieren als auch mit den anderen drei Sparten des Hauses vermehrt zusammenzuarbeiten". Das sei für die Operette "Märchen im Grand-Hotel" schon fest geplant. Die Premiere ist für den 17. Juni 2023 geplant. Bisher seien abendfüllende Ballette nur mit vielen Gästen möglich, heißt es.