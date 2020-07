Die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) fordert eine Aufstockung des Forstpersonals in der Lausitz. Der Grund dafür ist laut Gewerkschaft der hohe Bestand an Schadholz in den Brandenburger Wäldern und die Notwendigkeit eines "klimagerechten Umbaus der Wälder".

"Die Brandenburger Landesregierung plant, die Situation aufwendig durch ein externes Unternehmen zu evaluieren. Aber neue Stellen sind bisher nicht in Aussicht. Hinzu kommt, dass aktuell sogar 90 Försterstellen unbesetzt sind", so die Bezirksvorsitzende der IG BAU in Cottbus, Regina Grüneberg in einer Mitteilung.

Die Gewerkschaft geht unter Berufung auf Zahlen des Landwirtschaftsministeriums davon aus, dass in den Jahren 2018 bis 2020 insgesamt 5,7 Millionen Kubikmeter Schadholz in Brandenburger Wäldern anfallen. Bis zum Jahresende könnten so rund 6.800 Hektar Wald durch extreme Wetterlagen und Schädlinge wie den Borkenkäfer vernichtet sein.