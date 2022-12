Do 01.12.22 | 13:51 Uhr

Ein Linienbus ist am Mittwochnachmittag in Gahry bei Forst (Spree-Neiße) mit einem freilaufenden Pferd kollidiert. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Das Tier überlebte den Zusammenstoß demnach nicht. Der Fahrer und die Fahrgäste des Linienbusses seien nicht verletzt worden, so die Polizei. Der Bus habe seine Fahrt allerdings nicht mehr fortsetzen können.

Das Pferd sei von einem nahegelegenen Grundstück auf die Straße gelaufen, so die Polizei auf Nachfrage des rbb. Es sei ein Gesamtschaden von etwa 40.000 Euro entstanden.