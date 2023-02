Do 16.02.23 | 16:21 Uhr

Unbekannte haben auf der B169 bei Klein Oßnig (Spree-Neiße) einen Schulranzen aus einem Auto geworfen und so einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Dabei sind drei Menschen verletzt worden, teilte die Polizeidirektion Süd in Cottbus am Donnerstag mit.

Demnach passierte der Unfall am Mittwochnachmittag am Abzweig nach Leuthen. Dem Ranzen auf der Straße "konnten zwei nachfolgende PKW nicht mehr ausweichen, [sie] bremsten und kollidierten miteinander", so die Polizei.