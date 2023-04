Der Geschäftsführer des Döberner Glaswerks Cristalica (Spree-Neiße) muss sich seit Montag vor dem Landgericht Cottbus verantworten. Er soll Landesfördergelder zweckentfremdet ausgegeben haben. Von Anja Kabisch

Rund fünf Millionen Euro soll der Geschäftsführer des Döberner Glaswerks Cristalica in Döbern nicht so investiert haben, wie es mit dem Geldgeber, der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) vereinbart war. Am ersten Verhandlungstag vorm Landgericht Cottbus stritt der Investor alle ihm zur Last gekegten Vorwürfe ab.

Der Verkaufsbereich innerhalb der gläsernen Pyramide ist wie gewohnt geöffnet. Allerdings ist in der Produktionshalle Ruhe eingekehrt. Das stellte die ILB im Jahr 2016 auf einen anonymen Hinweis hin bei einem Vor-Ort-Termin fest, wie die zuständige Sachbearbeiterin der ILB am Montag am Landgericht Cottbus ausgesagt hat: "Mit den Anlagen, die wir gefördert haben, wurde kein Glas mehr hergestellt."

Damit habe Cristalica gegen die Förderbedingungen verstoßen. Diese besagen, dass der Betrieb fünf Jahre nach Fertigstellung der Investition aufrecht erhalten bleibt und damit auch die Jobs. Aber, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft am Montag: die Mitarbeiter der Glasproduktion seien entlassen, eine der Maschinen nach Rumänien verkauft worden. Also will die ILB das Geld zurück.