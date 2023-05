Mit einem sogenannten Distanz-Elektro-Impuls-Gerät, umgangssprachlich auch Taser genannt, hat die Polizei einen Randalierer in Vetschau (Oberspreewald-Lausitz) von weiteren Angriffen abgehalten. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Beamten seien in ein Mehrfamilienhaus gerufen worden, weil es zu einem Streit zwischen Bewohnern gekommen war. Als die Polizisten eine Geschädigte im Hausflur befragten, sei ein unbeteiligter Nachbar hinzugekommen und habe die Frau und die Polizisten beleidigt und bedroht. Auch nachdem die Beamten gemeinsam mit der Frau in ihre Wohnung gegangen waren, habe der "offensichtlich alkoholisierte" Nachbar im Hausflur weiter randaliert, so die Polizei.

Trotz mehrfacher Aufforderungen und einem ausgesprochenen Platzverweis habe der 39-Jährige nicht aufgehört und sei deshalb in Gewahrsam genommen worden. Dafür hätten die Beamten allerdings den Taser benötigt. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes sei zudem ein Einhandmesser gefunden worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.