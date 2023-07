Eine Forderung der Brandenburger Grünen vom Wochenende sorgt für Verwirrung: Die Partei fordert die Wiedereinrichtung der Schlichtungsstelle für Bergbauschäden in Cottbus, so eine Mitteilung vom Sonntag. Dass die aber geschlossen worden war, war zuvor nicht bekannt.

Hintergrund ist eine Ortsbegehung in Tauer (Spree-Neiße) am Sonntag, bei der der Gemeindekirchenrat auf Schäden aufmerksam machen wollte, die mutmaßlich auf den nahen Tagebau Jänschwalde zurückzuführen sind.

An vielen Häusern im Ort, sogar an der Kirche, finden sich Risse, die sich laut Bewohnern in den letzten drei bis fünf Jahren gebildet haben. Um Ansprüche gegen den Tagebaubetreiber Leag geltend zu machen, hätten sich die Betroffenen an die Schlichtungsstelle für Bergbauschäden in Cottbus wenden können. Doch die gibt es nicht mehr. Das war so aber nie kommuniziert worden, wie rbb-Recherchen zeigen.