Cottbus warnt vor Blaualgen in Madlower Badesee

Die Stadt Cottbus warnt aktuell vor Blaualgen im Madlower Badesee im Süden der Stadt. Das teilte die Verwaltung am Freitag mit. Entsprechende Schilder seien am Freitag bereits aufgestellt worden. Vom Baden im See wird dringend abgeraten.

Derzeit würden Wasserproben in einem Labor untersucht, das Ergebnis wird in der kommenden Woche erwartet. "Allerdings ist der optische Zustand bereits sehr deutlich und damit aussagekräftig", heißt es in der Mitteilung.