rbb-Debatte "Cottbus Unerhört!?" - "Die Probleme in Cottbus sind noch nicht gelöst"

11.10.18 | 22:21 Uhr

Auseinandersetzungen zwischen Flüchtlingen und Deutschen hatten Cottbus zu Jahresbeginn in die Schlagzeilen gebracht. Doch wie ist die Situation in der Stadt jetzt? Der rbb hat am Donnerstag vor Ort nachgefragt. Von F. Ludwig und Th. Krüger

Gewaltvorfälle zwischen Ausländern und Einheimischen hatten zu Jahresbeginn in Cottbus hohe Wellen geschlagen, die Stimmung in der Stadt war angespannt. Der Verein "Zukunft Heimat" organisierte asylkritische Demonstrationen und zog damit teilweise tausende Menschen an.



Im März schob der rbb den Dialog zwischen Gegnern und Befürwortern der Flüchtlingspolitik an - und lud zu einer TV-Debatte Experten, Vertreter der Stadt und der Zivilgesellschaft ein. Am Donnerstag, ein halbes Jahr nach der ersten Sendung, fragte der rbb nach: Hat sich die Situation verändert? Und wenn ja - in welche Richtung?



Zukunft Heimat sieht keine Verbesserung

Zur aktuellen Sendung kamen der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU), als Vertreter des Landes der Chef der Staatskanzlei, Martin Gorholt (SPD), außerdem Dierk Borstel, Politikwissenschaftler von der FH Dortmund, und Christoph Berndt von "Zukunft Heimat".



Oberbürgermeister Kelch sieht die Stadt demnach auf einem guten Weg bei der Integration von Geflüchteten und bei der Verbesserung der Sicherheitslage. "Nach meinem Auf-den-Tisch-Klopfen am 25. Januar beim Innenausschuss des Landtages hat sich das Land sehr ernsthaft bemüht, uns die nötigen Ressourcen, nach denen wir gerufen haben, zur Verfügung zu stellen", bilanzierte der CDU-Mann. So hätten neue Stellen in der Sozialarbeit und beim Ordnungsamt geschaffen werden können. Kelch stellte fest: "Es ist deutlich ruhiger geworden in dieser Stadt." Er räumte aber zugleich auch ein: "Die Probleme sind noch nicht gelöst." Im Laufe der Diskussionen kam es mehrfach zu Konfrontationen zwischen Christoph Berndt vom Verein "Zukunft Heimat" und Gorholt von der Brandenburger Regierungspartei SPD. Probleme in Deutschland ließen sich nicht lösen, wenn die "unkontrollierte Masseneinwanderung" weiterbestehe, kritisierte Berndt. Er berichtete von Fällen, in denen erst kürzlich wieder Flüchtlinge Straftaten in Cottbus begangen hätten. Martin Gorholt hingegen warnte vor Pauschalisierungen: Nur ein geringer Prozentsatz von Geflüchteten werde straffällig. Tatsächlich seien auch 20 Prozent der Flüchtlinge, die in den letzten drei Jahren gekommen seien, bereits in Arbeit oder in Ausbildung. Berndt wiederum warnte vor "illusionären Lagebeschreibungen": 20 Prozent sei zu wenig.

Polizeidirektion: Mehr Präsenz hat sich bewährt

Politikwissenschaftler Dierk Borstel stellte die Diskussion um Migranten in Cottbus in größere Zusammenhänge und plädierte mehrfach für Weltoffenheit. Die meisten Flüchtlinge würden n Deutschland bleiben, zeigte sich Borstel überzeugt. Ihre Integration werde aber lange dauern, vermutlich über mehrere Generationen. Neben den Podiumsgästen kamen in der Debatte auch andere Politiker, Behördenvertreter und Bürger zu Wort, darunter die Cottbuser AfD-Fraktionsvorsitzende Marianne Spring-Räumschüssel oder Hagen Strese, CDU-Fraktionsvorsitzender.



Sven Bogacz, Leiter der Polizeidirektion Süd, bestätigte, dass ausländische Tatverdächtige überproportional in der Statistik vertreten seien, wenn es um sogenannte Rohheitsdelikte geht. Insgesamt aber sei die Zahl der Straftaten rückläufig, so Bogacz. Bewährt habe sich mehr Polizeipräsenz auf den Cottbuser Straßen und die dauerhafte Videoüberwachung des Brennpunktes vor der Stadthalle.

Mehr Sozialarbeiter am Oberstufenzentrum

Der Leiter des Oberstufenzentrums Cottbus, Michael Seifert, beschrieb beispielsweise die erfolgreiche Arbeit von zwei neuen Sozialarbeitern an seiner Schule, die zur Beruhigung der Situation an der Schule beigetragen hätten.

Der Geschäftsführer der IHK Cottbus, Marcus Tolle, gab zu Bedenken, dass die großen Probleme der Region - Fachkräftemangel und Strukturwandel - nur mit Menschen aus Deutschland und dem Ausland zu lösen seien. In der Stadt werde es weitere Diskussionen zur Lage geben, kündigte OB Kelch an, so mit Bürgerdialogen, organisiert von der Cottbuser Stadtspitze. Erste Gesprächsrunden gab es bereits im Frühsommer.