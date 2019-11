Die Kohlekommunen Deutschlands machen Druck. Sie fordern Nachbesserungen am sogenannten Strukturstärkungsgesetz. Mit einer Demo vor dem Kanzleramt in Berlin wollten sie sich am Donnerstag Gehör verschaffen.

Mehr als 100 Vertreter der Kohlekommunen Deutschlands haben am Donnerstag vor dem Kanzleramt demonstriert. Sie forderten, dass das geplante Gesetz zur Strukturstärkung für die Regionen, die vom Kohleausstieg betroffen sind, verbessert wird. Konkret ging es unter anderem um mehr Finanzhilfen des Bundes, einen Staatsvertrag, der diese Finanzhilfen absichert und Steuervorteile für Unternehmen, die in den Braunkohleregionen investieren.

Das Bundeskabinett hatte im August einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, der Milliardenhilfen für den Strukturwandel beim Ausstieg aus der Braunkohleförderung und -verstromung vorsieht. Ein Teil des Geldes fließt an die Länder, einen anderen will der Bund direkt investieren. Die von der Bundesregierung eingesetzte Kohlekommission hat vorgeschlagen, dass Deutschland bis 2038 aus der Kohle aussteigen soll.

Ende vergangener Woche hatte der Lausitzbeauftragte Klaus Freytag erklärt, dass das Strukturstärkungsgesetz offenbar nicht mehr in diesem Jahr beschlossen wird. Auch die Landesregierung Brandenburg sei ungeduldig, so Freytag. "Wir wollten eigentlich, oder wollen, in diesem Jahr noch Klarheit haben. Aber so wie uns die Signale zurzeit erreichen, wird man Kohleausstieg und Strukturstärkung zusammenführen und gemeinsam im Bundestag debattieren. Das sind unsere Kenntnisse, dass das dann noch bis Februar Zeit braucht."