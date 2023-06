103 Unternehmen sind am Dienstag zu einer Recruitingmesse auf den Cottbuser Campus der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) gekommen, um Nachwuchsfachkräfte zu finden. Das waren nach Uni-Angaben so viele wie noch nie.

Die Messe fand zum 21. Mal statt - und wurde laut der Präsidentin der BTU, Gesine Grande, von Jahr zu Jahr größer. Waren es anfangs circa 20 Aussteller, ist die Zahl in diesem Jahr erstmals dreistellig. Das liege einerseits daran, dass die Unternehmen "einen unglaublich großen Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften haben", so Grande. Auf der anderen Seite sei es für die Studierenden eine "einmalige Gelegenheit, an einem Tag mit vielen unterschiedlichen Unternehmen ins Gespräch zu kommen".