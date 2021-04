Was schätzen Konsumenten an Lammfleisch? Fragen wie dieser geht die Hochschule für nachhaltige Entwicklung derzeit auf den Grund. Die Ergebnisse sollen regionalen Schäfern zu Gute kommen, um ihr Weidefleisch besser an den Kunden zu bringen. Von Uta Schleiermacher

Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde (Barnim) entwickelt derzeit in zwei Projekten neue Vermarktungswege für regionales Lammfleisch und für Weiderindfleisch. In dem Projekt zum Lammfleisch, das am Donnerstagabend mit der ersten Online-Diskussion startet, wollen die Studienmacherinnen mehr über die Gründe herausfinden, aus denen Kundinnen und Kunden im Laden zu regionalem Lammfleisch greifen.

Die acht bis zehn Menschen, die sich Anfang der Woche bereits in einer ersten Proberunde online zusammengefunden hatten, haben ganz unterschiedliche Hintergründe. Was sie eint, ist ihr Interesse an Lammfleisch. "Lammfleisch mag ich am liebsten als Knackwurst", sagt eine Teilnehmerin, ein anderer denkt an Besuche beim Griechen oder in arabischen Restaurants. "Ich verbinde Lammfleisch ganz klar mit Ostern", sagt die Dritte erstaunt. "Und ich hätte gedacht, dass alle sofort daran denken."

In lockerer Runde sollen sie sich in diesem Diskussionsformat darüber austauschen, was sie mit Lammfleisch assoziieren und worauf sie beim Kauf und Verzehr Wert legen. Die Erkenntnissen aus diesen Runden sollen dann im zweiten Schritt in eine breite Online- und Telefonumfrage einfließen.