Ein Jugendlicher hat laut Polizei mit einem Anschlag auf das Albert-Schweitzer-Gymnasium in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) gedroht. Nach Angaben vom Montag veröffentlichte der 16-Jährige sein Vorhaben auf der Social-Media-Plattform Tiktok. Ein Polizeisprecher betonte, es bestehe keine akute Gefahr. Die Ermittlungen hierzu liefen.

Dennoch blieb die Schule am Montag nach Angaben des Schulleiters aus Sicherheitsgründen geschlossen. "Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, um in Zusammenarbeit mit der Polizei eine mögliche Gefährdungslage für unsere Schule abklären zu können, bleibt das ASG morgen, Montag, 07.02.2022, für den Präsenzunterricht geschlossen. Bitte, erscheint also nicht in der Schule", teilte die Schulleitung Sonntagnacht per Messengerdienst mit. Stattdessen wurde Fernunterricht für rund 600 Schüler organisiert.

Sendung: Antenne Brandenburg, 07.02.2022, 07:30 Uhr