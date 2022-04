See an der Grenze zur Uckermark mit Öl verschmutzt

Der Kreis Mecklenburgische Seenplatte sucht im Zusammenhang mit einer Ölverschmutzung auf dem See "Schmaler Luzin" länderübergreifend nach Umweltsündern. Der streng geschützte See in der Feldberger Seenlandschaft liegt an der Grenze zum Boitzenburger Land (Kreis Uckermark). Anfang März sei er mit verschiedenen ölhaltigen Flüssigkeiten verschmutzt worden, teilte ein Sprecher des Kreises am Mittwoch mit.