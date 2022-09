Ein 61 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall am Bahnübergang Bliesdorf bei Wriezen in Märkisch-Oderland ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben ist der Autofahrer dort an dem unbeschrankten Bahnübergang am Montagmorgen mit einer Regionalbahn kollidiert. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Die Bahnstrecke zwischen Eberswalde (Barnim) und Frankfurt (Oder) ist aufgrund des tragischen Unfalls aktuell gesperrt. Wie lange die Bahnstrecke der RB60 gesperrt bleiben muss, ist noch nicht klar. Die Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) teilte mit, sie versuche nun einen Schienenersatzverkehr zu organisieren.