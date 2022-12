Elf Waisenkinder im Alter von 4 bis 16 Jahren werden mit der deutschen Flugambulanz nach Deutschland ausgeflogen. Verschiedene Hilforganisationen sind an der Rettungsaktion am Mittwoch beteiligt, darunter auch Paramedic Brandenburg aus Zeschdorf (Märkisch-Oderland). Der Verein begleitet seit Ausbruch des Krieges hilflose Menschen aus der Ukraine nach Deutschland und hat seit Februar schon hunderte Hilfstransporte organisiert.

Die Kinder stammen aus einem Waisenhaus in der Region Dnipro, einer Gegend die momentan fast täglich bombardiert wird. "In der Einrichtung gibt es momentan nur wenige Stunden Strom pro Tag", sagt Sabine Kraft von der Koordinierungsgruppe. Es fehle an allem, von Windeln über spezielle Nahrung bis hin zu Medikamenten. "Die Kinder sind dort völlig unterversorgt", so Kraft weiter.

Die Betroffenen werden per Zug mit Hilfe von Sanitätern an die polnische-ukrainisch Grenze gebracht. Dort übernehmen die Ehrenamtlichen aus Märkisch-Oderland mit sieben Krankenwagen die Patienten und fahren sie zum Flugplatz nach Rzesow in Polen. Am Mittwochnachmittag sollen die Kinder nach Erfurt ausgeflogen werden.