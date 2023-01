Ersatzteil-Engpässe führen zu häufigen Stillständen am Schiffshebewerk Niederfinow

Über zwei Monate ist das neue Schiffshebewerk in Betrieb. An fast zwei Wochen davon stand es still. Mal war etwas kaputt, mal musste nachjustiert werden. Ein großes Problem ist auch der Ersatzteil-Mangel. Vor der Winter-Wartung soll das Lager aufgefüllt werden.