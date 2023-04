Am 26. März hätten über 100 Polizisten - unter anderem mit Beteiligung einer polnischen Antiterror-Einheit - an sieben Orten in Polen zeitgleich Durchsuchungen durchgeführt, teilte eine Sprecherin des Landeskriminalamtes am Montag mit. Die Ermittlungen richteten sich "gegen das kriminelle Netzwerk einer organisierten Tätergruppierung" aus dem Großraum der grenznahen Stadt Gorzów Wielkopolski in der Woiwodschaft Lebus östlich von Küstrin (Märkisch-Oderland).

Ihnen wird unter anderem schwerer Bandendiebstahl, Autodiebstahl und Urkundenfälschungen vorgeworfen. Dem LKA zufolge soll es sich bei der Bande um sogenannte Planenschlitzer handeln, sagte Sprecherin Maja Lampe dem rbb: "Das sind Menschen, die vorrangig in der Nacht die Planen von Lkw geschlitzt und dann das Diebesgut auch direkt mitgenommen haben." Aktiv waren die Täter hauptsächlich im Grenzgebiet zu Brandenburg. Fälle soll es aber auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt gegeben haben.