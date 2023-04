Unbekannte Täter haben in Zepernick bei Berlin am Montagmorgen einen Geldautomaten gesprengt. Nach Polizeiangaben wurden Anwohner gegen 2:30 Uhr durch einen lauten Knall geweckt. In diesem Zusammenhang beobachteten Zeugen, dass sich in Automatennähe zwei vermummte Gestalten zu schaffen machten. Nach der Explosion sahen die Zeugen, dass die Täter in einen dunklen Pkw-Kombi stiegen und in Richtung Schönow davonbrausten.

Da Anwohner schnell die Polizei verständigten, konnte sehr zügig ein Hubschrauber auf die Automatensprenger angesetzt werden. Obwohl eine großflächige Suche nach den Tätern auch auf dem Boden eingeleitet wurde, fand sich zunächst keine direkte Spur zu den Tätern.

Wie viel Geld die Täter erbeuteten, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Personen kamen infolge der Explosion nicht zu Schaden. Kriminaltechniker sicherten am Montagmorgen Spuren am Tatort.

Sendung: Antenne Brandenburg, 17.04.2023, 15:30 Uhr