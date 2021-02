Brandenburg will an der Grenze zu Polen "Teststationen" aufbauen und schickt deshalb aktuell ein Erkundungsteam an die Grenze. Das sagt Innenminister Michael Stübgen am Dienstag im Anschluss an die Potsdamer Kabinettssitzung. Die Nachbarn in Polen müssten gerade wieder einen bedauerlichen Anstieg der Infektionszahlen verzeichnen. "Sollte diese Entwicklung anhalten und Polen zu einem Hochinzidenzgebiet werden, müssen wir mit einem Testregime an der Grenze reagieren."



Brandenburg wolle aber die Grenze offenhalten und den Pendlerverkehr weiter möglich machen. In der nächsten Woche soll es für die Grenze ein Testkonzept geben. Erst am Montag hatte der polnische Gesundheitsminister angekündigt, dass nur noch Personen mit negativen Testergebnissen die Grenzen passieren dürfen. Darüber entscheidet das polnische Kabinett am Mittwoch. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Polen ist doppelt so hoch wie in Deutschland.

