Lockerungen sind absehbar, nachdem sich am 15. April die Bundesregierung mit den Ländern über die grundsätzliche Linie geeinigt hatte. Der Berliner Senat verlängerte jedoch zunächst die Eindämmungs-Verordnung noch einmal um eine Woche , um die neuen Regeln für die Hauptstadt detailliert ausarbeiten zu können. Bekanntgegeben werden sollen die Neuregelungen am Dienstag, 21. April.

Alle Personen in Berlin müssen sich "ständig in ihrer Wohnung" aufhalten . Allerdings gibt es Ausnahmen . Wenn Menschen ihre Wohnung verlassen, müssen sie das gegebenenfalls gegenüber der Polizei begründen können.

- Reiserückkehrer, die aus anderen Ländern an Berliner Flughäfen ankommen, müssen in eine zweiwöchige Quarantäne und sich beim Gesundheitsamt melden, damit ihre gesundheitliche Situation geklärt werden kann. Seit dem 9. April gilt das auch für Menschen, die auf dem Landweg aus dem Ausland nach Berlin zurückkehren.

- Wer im Freien den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,50 Metern nicht einhält, dem drohen Bußgelder zwischen 25 und 500 Euro. - Wer gegen das Gebot verstößt, sich in der eigenen Wohnung aufzuhalten, kann mit einem Bußgeld zwischen zehn und 100 Euro belangt werden, wenn er nicht zum Einkaufen, zur Arbeit, zum Arzt oder zur Bewegung an der frischen Luft unterwegs ist.

Auch zahlreiche Geschäfte sind von den Einschränkungen betroffen. So dürfen Restaurants nun gar nicht mehr für Gäste öffen. Auch Friseure sind geschlossen. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller stellte am 16. April in Aussicht, dass hier in Kürze, spätestens zum bundesweit vereinbarten 4. Mai, Lockerungen greifen.



Geschlossen sind zurzeit:

- Restaurants (Liefer- und Abholservice aber erlaubt)

- Shisha-Bars

- Hotels (für touristische Übernachtungen)

- Friseure, Kosmetikstudios, Tattoo-Studios, Massagesalons

Geöffnet sind weiterhin:

- Supermärkte, Abhol- und Lieferdienste, Spätverkaufstellen (der Einzelhandel für Lebensmittel und Getränke und, mit Beschränkungen, auch Wochenmärkte)

- Baumärkte sowie Einzelhandel für Gartenbau

- Geschäfte für Tiernahrung

- Tankstellen

- Waschsalons und Reinigungen

- Buch- und Zeitungsverkauf

- Banken

- Apotheken

- Drogerien

- Sanitätsbedarf (Hör- und Sehhilfen)

- Fahrradläden

Die Senatskanzlei hat am 27.03.2020 für alle Gewerbetreibenden eine Orientierungshilfe [berlin.de] herausgegeben, die darüber aufklärt, was geöffnet bleiben darf und was geschlossen werden muss.