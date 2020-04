In Brandenburg gelten seit dem 23. März strenge Kontaktbeschränkungen. Die Landesregierung in Potsdam hat am Freitag allerdings einige Lockerungen beschlossen, die ersten gelten ab dem 22. April, angelehnt an den Beschluss der Bundesregierung und Ministerpräsidenten vom Mittwoch.

Die genauen Regeln sind in einer Rechtsverordnung [brandenburg.de] festgelegt und wurden in einer offiziellen Mitteilung am Freitag [brandenburg.de] nun angepasst.

Untersagt wurde grundsätzlich das Betreten öffentlicher Orte. Das sind "insbesondere öffentliche Wege, Straßen, Plätze, Verkehrseinrichtungen, Grünanlagen und Parks". Das gilt weiterhin. Das vorübergehende Verweilen auf öffentlichen Bänken, Wiesen oder Freiflächen wird unter Wahrung der Abstandsregelung von 1,5 Meter wieder erlaubt.

Um notwendige Wege zurücklegen oder zum Beispiel Sport treiben zu können, gelten folgende Ausnahmen: