Der Handelsverband Berlin-Brandenburg ist mit dem Weihnachtsgeschäft weitgehend zufrieden. Hauptgeschäftsführer Nils Busch-Petersen sagte am Dienstag im rbb24 Inforadio, der Advent habe die durch den Ukraine-Krieg eingebrochene Konsum-Laune etwas abgefedert - vor allem die letzten Tage vor Heiligabend seien erfolgreich gewesen.

Zudem hofften die Händler auch in der Woche zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel noch auf volle Geschäfte und gute Umsätze, so Busch-Petersen weiter. Viele Kunden hätten Gutscheine geschenkt bekommen und würden die in den nächsten Tagen einlösen. Gutscheine seien die meist verschenkten Produkte gewesen.