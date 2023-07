Wieso der Schufa-Score per "Bonify"-App nicht nur Vorteile hat

So 23.07.23 | 13:34 Uhr

Deutschlands größte Auskunftei Schufa will mehr Transparenz zeigen. Teil dieser Strategie ist eine App. Dort soll der Schufa-Score durchgehend kostenlos angezeigt werden. Verbraucherschützer sehen das kritisch.

Das soll sich nun ändern: Mit einer App namens "Bonify", in der Nutzerinnen und Nutzer nach Registrierung permanent und kostenlos ihren sogenannten "Schufa-Basisscore" sehen können. Der ist zwar kein Ersatz für die Schufa-Auskunft (das Urkunden-ähnliche Dokument muss man weiterhin bestellen), die App verrät einem aber immerhin, wie die Auskunft ausfallen wird, und erspart böse Überraschungen. Der Score solle quartalsweise aktualisiert werden, verspricht die Schufa.

Jeder kennt sie: die Schufa-Auskunft. An dem Dokument von Deutschlands größter Auskunftei führt bei der Wohnungssuche, Kreditbeantragungen oder Ratenkäufen kaum ein Weg vorbei. Für manche mag es nur eine lästige Formsache sein, andere warten bang auf das Urteil der Auskunftei. Den eigenen Schufa-Score kennt kaum jemand ad hoc.

Eine Wohnung in Berlin zu finden, ist oft schon schwer genug - wenn dann auch noch ein schlechter Schufa-Score dazu kommt, ist es beinahe unmöglich. Was den Schufa-Score beeinflusst und wieso Vermieter:innen so genau auf diesen Wert schauen, erfährst du im Jetzt-mal-konkret-Video mit Jaafar Abdul Karim.

Wohnungssuche: So wichtig ist dein Schufa-Score

Die App "Bonify" wird vom Berliner Fintech-Unternehmen Forteil GmbH betrieben, welches die Schufa vor rund einem halben Jahr aufkaufte. Bei "Bonify" werden bislang neben dem Bonitäts-Score eines Konkurrenten der Schufa auch weitere Serviceleistungen angeboten. Wer sich mit seinem Bankkonto registriert, kann - so das Werbeversprechen - seine Finanzdaten analysieren lassen; Das Ausgabeverhalten, die Ersparnisse und das Gehalt, alles wird analysiert und mit Optimierungsvorschlägen versehen. Für 90 Tage hat "Bonify" dann Zugriff auf die Kontoaktivitäten.

Der Service wurde diese Woche auf der Homepage von "Bonify" gestartet, innerhalb der nächsten Wochen soll auch die Einführung in der App "Bonify Finanzmanager" folgen, wie die Schufa mitteilte. Um den Basisscore sehen zu können, müssen Nutzerinnen und Nutzer sich mit dem Personalausweis oder ihrem Bankkonto registrieren.

Laut der Schufa sollen die Daten der beiden verknüpften Unternehmen allerdings nicht automatisch ausgetauscht werden. Obwohl der Schufa-Basi-Score in der "Bonify"-App angezeigt wird, soll die Schufa nicht automatisch Zugriff auf die Bankdaten von Nutzer:innen haben, wie es vom Unternehmen heißt. Auf Anfrage teilt die Schufa mit, man halte sich selbstverständlich an den Datenschutz. Schufa und "Bonify" seien rechtlich eigenständige Unternehmen, die auch so agieren würden. "Schufa und Bonify können nicht auf die Daten des jeweils anderen zugreifen", schreibt eine Sprecherin.

Für Felix Flosbach von der Verbraucherschutzzentrale in Nordrhein-Westfalen überwiegen dennoch die Risiken bei der Nutzung des neuen Dienstes. Zumal der Nutzen, also die Möglichkeit, seinen Schufa-Score kostenlos zu erfragen, nicht exklusiv ist: Das geht längst und kann ein Mal jährlich kostenlos bei der Auskunftei beantragt werden. Dann kommt die Auskunft nur per Post und nicht quasi live aufs Smartphone.

"Mit der App wird dieses Gimmick hingelegt, dass man seinen Schufa-Basisscore anschauen kann, damit die Leute die App nutzen", sagt Flosbach. Bei der Registrierung würden vermutlich viele Menschen das Bankkonto angeben, weil das Registrierungsverfahren per Personalausweis erfahrungsgemäß noch selten genutzt werde. Dann dürfte "Bonify" eben die Kontoumsätze auswerten. "Das heißt, um diesen Basisscore abzurufen, den man eh ein Mal im Jahr kostenlos abrufen kann bei der Schufa, ohne diese ganzen hochsensiblen Daten bereit zu stellen, gewähren wir jetzt einen Zugriff auf diese Daten", sagt Flosbach.Er befürchtet zudemn, mit dem Score sollten die Nutzer zunächst an die App gewöhnt werden, als Voraussetzungen für künftige Veränderungen an den Nutzungsbedingungen.