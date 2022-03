Ende Dezember hat Pahlke Glück. Am Wochenende hatte sein junger Nachbar im Haus mit Kumpels gefeiert. Die Reste des Gelages stapeln sich am nächsten Tag im Flur. Stefan Pahlke versteht sich gut mit seinem Nachbarn. Er fragt ganz beiläufig, wann der Gastgeber denn wohl die Bierkästen wegbringen würde. Der vergisst es. Pahlke lauert ein paar Stunden. Dann schnappt er sich das Leergut und bringt es zum Pfandautomat. Er bekommt 19 Euro, erinnert er sich. Davon kauft er als erstes Futter für seine zwei Katzen. Von dem, was übrig blieb, besorgt er sich selber was zum Essen.

Er sitzt in einem Café und deutet beim Erzählen mit dem Zeigefinger auf sein Gegenüber, fährt damit durch die Luft, als wolle er seine Gedanken festtackern. Es arbeitet in ihm. Er redet über einen Mann, dessen Verhalten er als erstaunlich bezeichnet. Er redet über sich. "Ich muss feststellen: Ich bin jetzt 55 Jahre alt und überhaupt nicht der, für den ich mich mein ganzes Leben lang gehalten habe. Das ist eine erschreckende Erkenntnis", sagt er. Stefan Pahlke hat etwa 60.000 Euro Schulden.

Über Geld spricht man in Deutschland nicht. Mit Geld kann man umgehen, hat es zu können. Und weil auch er das nicht anders gelernt hat, will Stefan Pahlke in diesem Text nicht erkannt werden. Er heißt in Wirklichkeit anders. Pahlke trägt blauen Schal und schwarze Brille, Ledertasche und Bürstenhaarschnitt. Er sieht aus wie der freundliche Außendienstmitarbeiter, der er mal gewesen ist.

Stefan Pahlke ist überschuldet. Das bedeutet, dass er jeden Monat mehr für seinen Lebensunterhalt und seine Zahlungsverpflichtungen ausgibt, als er einnimmt. In seinem Wohnort Brandenburg an der Havel gilt das für jeden siebten Erwachsenen, der höchste Anteil im ganzen Bundesland.

Aber diese Hilfen werden zurückgefahren, dazu kommen Verbraucherpreise, die so stark steigen wie seit 30 Jahren nicht mehr. In Brandenburg sind laut einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung ein Drittel aller Vollzeitbeschäftigten Geringverdiener. Da muss nicht viel passieren und alles bricht zusammen. In den nächsten Jahren, schätzt der Bonitätsprüfer Creditreform, werden sich wieder mehr Menschen überschulden und Insolvenz beantragen müssen. Menschen wie Stefan Pahlke.

Irgendwann aber platzt der erste Dispo, beschönigend "Verfügungsrahmen" genannt. Die Bank bietet ihm eine Umschuldung an. Er bedient den Kredit und steckt doch bald wieder in den Miesen. Um Löcher zu stopfen, hangelt er sich neben seiner Stelle im Großhandel von Nebenjob zu Nebenjob, er schuftet in der Gastronomie, auf dem Bau, renoviert Wohnungen. Eigene Kinder hat er nicht. "Menschen, die schon einmal umgeschuldet haben, die ausdrücklich darum bitten, nie wieder so einen Kredit zu bekommen, – denen sollte man nicht wie mein Bankberater damals sagen: '500 Euro Dispo sind normal. Sie brauchen den ja nicht anfassen.' Das ist so, wie einem Hund eine saftige Knackwurst vors Maul zu legen und ihm zu sagen: 'Du musst es ja nicht fressen'", sagt Pahlke.

Pahlke stammt aus Rostock, er lernt Fleischer, zieht später nach Berlin. Anfang der 1990er geht es los, der erste Dispo, der erste Kredit. Warum er die Kontrolle verliert, kann er im Rückblick nicht sagen. "Das waren einfach Sachen, die in mein Leben eingeflossen sind", so beschreibt er es heute. "Beziehungen, Kinder meiner Partnerinnen, wir haben viel unternommen. Die konnten sich das leisten. Ich nicht", erinnert sich Pahlke.

Je mehr er sich in das Netz aus Verbindlichkeiten verstrickt, desto mehr verbirgt Stefan Pahlke sein Problem, auch vor sich selbst. Er hält nie inne. Die Angst vor der Arbeitslosigkeit hat ihn immer getrieben, ständig Geld ranzuschaffen hat ihn abgelenkt, so sieht er es heute. Ansonsten wäre alles zusammengebrochen. "Ich habe immer eine Lebenspartnerin gesucht, die sagt: Mein Mann ist toll, er kann vieles gut. Aber das Finanzielle, das übernehme lieber ich. Aber diese Frau habe ich nie gefunden. Weil ich nicht drüber geredet habe", sagt er.

Als auch der ausgereizt ist, blättert Pahlke verzweifelt eine Zeitung durch. In einer Anzeige verspricht man ihm schnelle Hilfe. Er fährt zu einem Keller in Weissensee. "Das war Milieu", sagt Pahlke. Aber ist wieder flüssig, nur das zählt. Zu welchen Zinsen, das hat ihn nicht interessiert. Als er vor Kurzem seinen Insolvenzantrag vorbereitet, liest er die Zinshöhe nach. Es waren 15 Prozent.

Mit seiner letzten Lebensgefährtin ist es anders. Sie merkt ihm an, dass er etwas mitschleppte, fordert ihn auf, in sich hineinzuhorchen. Er wiegelt ab. Sie trennen sich. In den Wochen danach geht ihm endgültig die Kohle aus. Er hat alles überzogen. Jetzt hockt er mit seinen Katzen in seiner Zwei-Zimmer-Wohnung und kann sich nichts mehr zu essen kaufen, verhökert alte Bürostühle, macht zu Geld, was er kann. Die Bierkästen seines Nachbarn zum Beispiel. Dann ruft er seine Ex-Partnerin an und sagt ihr, er habe ein Problem.

Stefan Pahlke legt alles auf seinen Wohnzimmertisch: Zwei Kreditverträge, vier Kreditkarten mit jeweils 2.000 Euro Minus, alle Papiere, in denen steht, dass jemand Geld von ihm will. Er macht Kassensturz. "Als ich das gelesen habe, habe ich keine Luft mehr gekriegt. An diesem Tag habe ich gedacht, dass ich am liebsten in den Wald gehen und Schluss machen möchte. Aber dann dachte ich: So will ich mich nicht verabschieden", sagt Pahlke. Im Februar schickt seine Ex-Freundin ihn zur Schuldnerberatung.