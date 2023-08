Durch die Pandemie und den Trend zum Homeoffice stehen auch in Berlin Büroräume leer. Theresa Keilhacker von der Berliner Architektenkammer sieht Chancen, diese Flächen in Wohnraum umzuwandeln - wenn die Bedingungen besser werden.

Theresa Keilhacker wurde 1964 in Oxford geboren. Die Architektin wurde 2014 in die Kommission für nachhaltiges Bauen (KNBAU) des Umweltbundesamtes berufen, im März 2022 außerdem in den Klimaschutzrat. Seit Mai 2021 ist sie Präsidentin der Architektenkammer Berlin.

Wie schwer oder einfach wäre es denn, Büros in Wohnungen umzuwandeln? Der Senat sagt, dass etwa Brandschutz und andere Bestimmung dagegen sprechen würden. Was sagen Sie?

Da haben Sie völlig Recht. Das wäre jetzt nicht die priorisierte Lage, sondern wir denken da eher an die Mischgebiete in der Stadt. Entlang der Heidestraße entstehen zum Beispiel gerade sehr viele Büroflächen, wo man sich fragt, ob die jemals ihren Abnehmer finden. Aber auch vor allem in B- und C-Lagen, in den Randlagen von Berlin, gibt es viele Büroflächen, die sich nicht mehr richtig gut vermarkten lassen. Und die sind mitten in funktionierenden Quartieren. Dort wäre das Umwandeln lohnenswert.

Der Markt für Büroflächen ist in Berlin von Gegensätzen geprägt. Durch das Arbeiten im Homeoffice sind viele Firmen deutlich leerer, doch in Spitzenlagen steigen die Preise. Nachhaltigkeitsregeln tragen wesentlich zu dieser Entwicklung bei. Von Johannes Frewel

Die Bezirke sind da eigentlich die richtigen Ansprechpartner. Die wissen am ehesten, wie ihr Bezirk und ihre Quartiere zusammengesetzt sind, wo es fehlt und wo man eben Wohnungsbau noch ganz gut gebrauchen kann. Wir haben im Moment gerade diese stark leerstehenden Einkaufsflächen . Da gibt es sehr gute Beispiele, interessanterweise von vor ungefähr zehn Jahren. Das ist auch typisch für unsere Branche, dass alle zehn Jahre bestimmte Trends wiederkehren. Es gab schon einmal in den 2010er-Jahren eine ganze Serie von Umbauten, die ehemalige Warenhäuser in schöne Wohnungen umgewandelt haben.

Ob am Ku'damm oder in Nebenlagen der Berliner City West: Der Strukturwandel hinterlässt Lücken. Die Krisen der vergangenen Jahre haben viele zum Aufgeben gezwungen. Läden stehen leer, Nachmieter machen sich rar. Von Johannes Frewel

Jetzt darf ich auch erwähnen, dass Sie von der einstigen Klimaschutzsenatorin im vergangenen Jahr in den Klimaschutzrat Berlins berufen worden sind. Sie haben also auch diese Perspektive inne. Was spricht denn aus Klimasicht dafür, Büros in Wohnraum umzuwandeln?



Wir müssen einfach Ressourcen schonen, und wir müssen den CO2-Verbrauch möglichst reduzieren. Die Baubranche ist nun mal leider bekannt dafür, dass sie sehr viel emittiert an CO2. Sie gehört zu den großen Sektoren, die unser angestrebtes Klimaziel von 1,5 Grad wahrscheinlich nicht erreichen können.

Verkehr ist der andere große Brocken. Da geht es darum, dass man eben mit bestehenden Ressourcen gut umgeht. Wir nennen das den Erhalt von grauen Energien, die schon im Gebäude drinstecken. Das betrifft sowohl die Herstellungs- als auch dann die Entsorgungsenergie – also der ganze Kreislauf muss in den Blick genommen werden. Wir dürfen nicht mehr so viel wegwerfen, verschwenden und so weiter. So wie wir auch für Produkte fordern, dass sie reparierbar sind, müssen wir das auch für unsere Gebäude fordern.