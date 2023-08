Thomas aus Berlin Berlin Dienstag, 08.08.2023 | 07:52 Uhr

In einem Land, in dem bei der großen Masse der Bürger nach den Ausgaben für Wohnen, Energie, Nahrung und ein paar sonstige unvermeidbare Dinge nichts mehr übrig ist und in dem Gewerbetreibende mit immer mehr Bürokratie und höheren Steuern und Abgaben abgewürgt werden, ist für einen florierenden Einzelhandel kein Platz mehr. Ich erinnere mich immer noch an die Tristesse im Prenzlauer Berg und anderswo im Osten der 80er Jahre, in dem die Ladeneinheiten in den Erdgeschossen entweder zugemauert oder in Wohnungen umfunktioniert waren. Wie schnell sich diese Anblicke wiederholen!