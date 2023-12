Der Deutsche Bauernverband plant in der zweiten Januarwoche neue Proteste. Ab dem 8. Januar soll es eine Aktionswoche geben. Zum Abschluss ist am 15. Januar in Berlin wieder eine Großdemo geplant, an der sich diesmal auch Spediteure beteiligen wollen. "Wir werden in ganz Deutschland friedlich, aber deutlich demonstrieren", sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied zu der Aktionswoche. "Die Steuererhöhungspläne müssen zurückgenommen werden", forderte er.

Der Protest der Landwirte richtet sich gegen die Sparmaßnahmen der Bundesregierung. So hatte diese zur Haushaltskonsolidierung nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts unter anderem beschlossen, Subventionen für Agrardiesel und die Kfz-Steuerbefreiung für land- und forstwirtschaftliche Maschinen zu kippen. Zuletzt hatten bereits tausende Landwirte in Berlin mit einer Traktoren-Demo protestiert.