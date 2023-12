Der Betriebsrat des Universitätsklinikums Ruppin-Brandenburg (UKRB) in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) ist mit einer Klage gegen die Schließung von zwei Fachabteilungen zum Jahreswechsel gescheitert. Das Arbeitsgericht in Neuruppin hat am Donnerstag eine einstweilige Verfügung gegen die Klinikleitung abgelehnt, wie eine Sprecherin des Gerichtes am Freitag dem rbb bestätigte.

Zuerst hatte die Märkische Allgemeine Zeitung [Bezahlangebot] darüber berichtet. Der Betriebsrat hatte demnach vor Gericht kritisiert, dass er über die Schließung der Kliniken für Hals-Nasen-Ohrenkunde (HNO) und Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie durch die Geschäftsführung zu spät informiert und auch nicht beteiligt wurde. Das sei laut dem Arbeitsgericht aber nicht notwendig gewesen.