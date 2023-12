Die Brandenburger Landesregierung will Krankenhäuser, die in Finanznot geraten sind, nicht mit weiteren Soforthilfen unterstützen. Die Finanzierung der Betriebs- und Personalkosten sei Sache des Bundes, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Freitag in einer Landtagsdebatte.



Wenn sich das Land an den Betriebskosten der Krankenhäuser beteilige, dann werde der Bund sich mittelfristig darauf verlassen und seinen Anteil senken, so Nonnemacher. Dann sei die duale Finanzierung der Krankenhäuser bald Geschichte. Die Ministerin verwies darauf, dass das Land auch im bundesweiten Vergleiche hohe Summen für Investitionen und Soforthilfen bereitgestellt habe. Entscheidend sei jetzt, dass der Bund möglichst schnell eine Krankenhausreform auf den Weg bringe, die auch die Gegebenheiten in ländlichen Regionen berücksichtige, so Nonnemacher.