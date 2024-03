Die Bauarbeiten der sogenannten Uckermarkleitung [50hertz.com] biegen auf die Zielgerade ein. Nach Angaben des Netzbetreibers 50 Hertz soll am 27. März das südliche Teilstück zwischen Neuenhagen (Märkisch-Oderland) und Schwedt (Uckermark) mit 380 Kilovolt in Betrieb genommen werden. Ein 40 Kilometer langes Teilstück zwischen Chorin und Neuenhagen war bereits im Oktober 2022 mit nur 220 Kilovolt ans Netz gegangen. Jetzt erfolgt der Switch zur Volllast auf der Gesamtlänge der südlichen Trasse.

Die 125 Kilometer lange 380-Kilovolt-Leitung sei essenziell, um Windstrom aus Mecklenburg-Vorpommern und Nordbrandenburg in Richtung Berlin zu transportieren und auch Polen an das europäische Stromnetz anzubinden, so der Netzbetreiber. "Wir haben so deutlich weniger Situationen, wo Erneuerbarer Strom anfällt, der nicht vor Ort verbraucht oder abtransportiert werden kann", sagte Dirk Manthey von 50 Hertz.

Einer von mehreren Kompromissen ist jetzt beim Mastbau sichtbar: In den Vogelschutzgebieten werden die Leitungen nur in einer Ebene aufgehängt – das soll die Gefahr von Kollisionen reduzieren.

Mit dabei ist Dawid Grybowski. In der Nähe von Gramzow montiert der polnische Leitungsfachmann mit seinem Kollegen aktuell in 30 Meter Höhe Isolatoren für die künftige Höchstspannungs-Trasse. "Ich denke, dass das eine gute Arbeit ist hier oben. Es macht mir Spaß und ist sehr interessant", sagte Grybowski rbb24 Brandenburg aktuell. An anderer Stelle werden bereits die sogenannten Leitungsseile eingefädelt.

Solche Hochspannungsleitungen wie die neue Uckermarktrasse zählen zur kritischen Infrastruktur. Seit dem Brandanschlag auf einen Strommast in Grünheide (Oder-Spree) hat das Thema Sicherheit noch einmal an Aktualität gewonnen. "Wir als 50hertz arbeiten mit den Sicherheitsbehörden zusammen, um Maßnahmen zu treffen, wie man Infrastrukturen, die angreifbar sind, möglichst schützen kann, wie man sie vielleicht auch möglichst schnell wieder in Gang bekommt", erklärte Manthey. "Das ist auch wichtig, dass, wenn mal was ausfällt - ob das jetzt mutwillig passiert oder ob das ein Unfall oder so etwas ist - dass solche Anlagen schnell wieder in Betrieb sind."

So sind in den Netzen Redundanzen eingebaut, dass Leitungsabschnitte beispielsweise beidseitig mit Strom versorgt werden können. Im Falle von Unterbrechungen können Redundanzen dafür sorgen, dass Probleme schnell austariert werden können. Zudem arbeitet 50 Hertz wie beispielsweise an Umspannwerken auch mit Objektschutz.