rbb: Was erwarten Sie von der Cinema Vision 2030?

Caroline Lindenmaier: Zunächst einmal freuen wir uns auf den direkten Austausch mit den Kolleginnen aus dem Ausland und vor allem natürlich auf den Input, den sie hier nach Berlin mitbringen. Wir hoffen natürlich, dass der Blick über den Tellerrand nicht ohne Konsequenzen bleibt. Denn zum nachhaltigen Erfolg der Konferenz wird entscheidend sein, welche Ideen bei uns zünden und welche handfesten Initiativen sich aus diesem Thinktank heraus entwickeln werden.



Es geht um das Kino 2030, das ist schon in acht Jahren - also nicht mehr viel Zeit. Wo, glauben Sie, steht das Kino im Jahr 2030?

Wir wollen groß denken. Wir wollen an das Publikum denken, an den Service, an das Ambiente, an die Event-Möglichkeiten, die das Kino bieten kann. Und genau da gibt es viele, viele Ansatzpunkte. Und dafür haben wir eben auch hochprofessionelle und innovative Kino-Macher:innen aus der ganzen Welt nach Berlin eingeladen und wollen uns darüber austauschen, wie in Paris, Peking und Brooklyn Kino gemacht wird. Was dort die Trends und Themen sind, die das Publikum überzeugen. Uns interessiert natürlich vor allem, wie wir das in Deutschland umsetzen können.