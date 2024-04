Unter dem Motto "Europa ist hier!" wird am Mittwoch der 20. Jahrestag des EU-Beitritts Polens in der Doppelstadt Frankfurt (Oder)/Slubice gefeiert. Das Europafest beginnt um 11 Uhr auf der polnischen Seite der Stadtbrücke. Entlang der Brücke gibt es eine Fotoausstellung, eine Präsentation der Grenzregion sowie Livemusik. Am Nachmittag findet im Slubicer Collegium Polonicum ein Konzert des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt unter der Leitung von Howard Griffiths statt.

Brandenburgs Ministerpräsent Dietmar Woidke (SPD) wird an den Feierlichkeiten teilnehmen. Er nannte am Montag den EU-Beitritt Polens und der anderen ostmitteleuropäischen Länder einen Glücksfall für Europa und den Beginn einer beispiellosen Erfolgsgeschichte. Woidke forderte außerdem dazu auf, für das friedliche Zusammenleben in der EU und für demokratische Werte einzutreten. Dazu müsse sich der Westen auch stärker zu den östlichen Ländern hinwenden.