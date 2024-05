Tausende Menschen sind am 1. Mai bei der Berliner Demonstration des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) für "Mehr Lohn, Freizeit, Sicherheit" auf die Straße gegangen. Unter diesem Motto hatte der DGB in diesem Jahr für die traditionellen Kundgebungen zum Tag der Arbeit mobilisiert.

Die Berliner Polizei stellt sich auch in diesem Jahr am 1. Mai auf Gewalt ein, Tausende Einsatzkräfte werden den "revolutionären" Protestzug durch Neukölln begleiten. Am Mittag hat sich schon die Fahrraddemo "My Gruni" in Bewegung gesetzt.

Berliner Fahrraddemo "My Gruni" auf dem Weg in Richtung Grunewald

Zu Beginn des Zugs durch die Mitte der Hauptstadt schätzte die Polizei die Teilnehmerzahl auf 7.500. Nach Informationen eines rbb-Reporter musste der Demonstrationszug kurzzeitig gestoppt werden. Ihm zufolge waren pro-palästinensische Sprechchöre zu hören.

Auf der Abschlusskundgebung am Roten Rathaus sagte die Berliner DGB-Landesvorsitzende Katja Karger, das wichtigste Ziel sei, in mehr Unternehmen Tarifverträge durchzusetzen. Derzeit sei dies in Berlin nur in jedem zehnten Unternehmen der Fall, in Brandenburg nur in jedem fünften.

Der Gewerkschaftsbund erinnert in diesem Jahr vor allem an die Folgen der hohen Teuerungsraten der vergangenen beiden Jahre "Die Menschen spüren noch immer die tiefen Löcher, die die Inflation in ihre Geldbörse gebrannt hat", sagte Karger vorab. "Und sind nicht mehr bereit, das hinzunehmen." Das hätten die Tarifkämpfe des vergangenen Jahres gezeigt, und das werde sich fortsetzen.